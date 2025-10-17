İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, müzik öğretmenleri ile bir araya gelerek “Maarif Orkestrası ve Korosu” ile “Maarif Halk Dansları Topluluğu”nun çalışmalarını değerlendirdi.

Toplantıda, yıl içinde yapılacak sanatsal etkinliklerin planlanması, orkestra ve koro faaliyetlerinin takvime alınması, ayrıca öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sağlayacak yeni projelerin oluşturulması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Sanatın eğitimdeki önemine vurgu yapan Çağlar, Maarif Halk Dansları Topluluğu’nun yol haritasının da belirlendiği toplantı ile ilgili şu görüşlere yer verdi: “Sanat, öğrencilerimizin hem duygusal hem sosyal gelişiminde çok büyük bir rol oynamaktadır. Maarif Orkestrası, Korosu ve Halk Dansları Topluluğu, hem öğrencilerimizin yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıyacak hem de Çorum’un kültürel hayatına canlılık katacaktır.”

Müzik öğretmenleri toplantıda, yıl boyunca yapılacak konserler, okul etkinlikleri ve il genelinde planlanan sanatsal organizasyonlara ilişkin önerilerini sundu. Ayrıca ortak bir takvim oluşturularak çalışmaların koordineli yürütülmesi için mutabık kaldı.

Muhabir: Haber Merkezi