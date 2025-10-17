Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin geleceğini şekillendirecek 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin onaylandığını duyurdu.

Uzun süredir gündemde olan 2. OSB projesinin resmen onaylandığını duyurarak bir açıklama yayınlayan Aşgın; “Sanayi ve Ticaret Şehri Çorum’umuza, bu dev yatırım hayırlı uğurlu olsun. Güzeller güzeli şehrimiz her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

Yeni OSB’nin Çorum-Merzifon-Samsun yolu güzergahında, daha önce önerilen bölgede 2 bin 800 dönümlük geniş bir arazide yer alacağını belirterek bölgenin liman, hızlı tren ve havaalanı gibi ulaşım imkanlarına yakınlığı sayesinde, Çorum’un sanayi ve ihracat kapasitesine büyük katkı sunacağını kaydeden Aşgın, Çorum’un Türkiye’de sanayi, ticaret ve ihracatta adını altın harflerle yazdıran şehirlerden biri olduğunu da hatırlattı.

2. OSB ile birlikte Çorum’un bu konumun daha da güçleneceğini söyleyerek “Şehrimizin üretim gücü, istihdamı ve ihracat kapasitesi artacak. Bu yatırım, sadece bugün için değil, gelecekteki Çorum için de büyük bir adım” diyen Aşgın, projenin bölgeye yeni ufuklar açacağını dile getirdi.

Başkan Aşgın, açıklamasında emeği geçen tüm isimlere teşekkür ederek şükranlarını sundu:“Bu önemli projenin hayata geçmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, Valimiz Ali Çalgan’a, Cumhur İttifakı Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Vahit Kayrıcı’ya, önceki dönem Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Sözlerini “Durmak yok, hep birlikte güzeller güzeli şehrimiz için çalışmaya devam” diyerek tamamlayan Başkan Aşgın, Çorum’un kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi