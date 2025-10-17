CHP Çorum Kadın Kolları, ekonomik krize ve adaletsizliğe karşı ses yükseltmek için bugün Kadeş Barış Meydanı’nda buluşacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Kadın Kolları, ekonomik krize, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı kadınların sesi olmak için meydanlara çıkıyor. “Yoksulluğa Boyun Eğmeyen Kadınlarla Yürü!” sloganıyla düzenlenecek eylem bugün (17 Ekim 2025 Cuma günü) saat 13.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Kadınlar, geçim derdine, borç yüküne ve boş tencerelere dikkat çekmek amacıyla boş tencereleriyle alanda buluşacak.

CHP Kadın Kolları’ndan yapılan açıklamada, “Bu düzeni kadınlar değiştirecek! Yoksulluğa, borca, boş tencerelere mahkûm edilmeyi kabul etmiyoruz. Kadınlar olarak geçim derdinin, borç yükünün ve adaletsizliğin hesabını sormaya geliyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Aile yılı diyerek yoksulluğu derinleştiren, emeğimizi görmezden gelen bu düzene karşı; sözümüzü de gücümüzü de meydanlara taşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

CHP Çorum Kadın Kolları, tüm kadınları “Boş tencereni al, sen de gel!” çağrısıyla etkinliğe davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi