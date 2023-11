Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Çünkü lösemili çocuklarımızın en temel ihtiyacı sevgi ve umuttur” dedi.

Vali Dağlı, 02-08 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Dağlı, “Dünyada her yıl binlerce çocuk lösemi hastalığına yakalanıyor. Ülkemizde de her yıl çok sayıda çocuğumuza tanısı konulan lösemi ile mücadelede duyarlılık ve farkındalığın artırılması, bu önemli hastalığın tedavisine olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.

Dağlı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Geleceğimiz olan lösemi hastası çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine toplum ve devlet olarak her türlü desteği vermek, tüm imkânlarımızı ortaya koyarak bu hastalığa yakalanan çocuklarımızı mutlu etmek, halkımızı bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak için hepimize önemli görevler düşmektedir.

Lösemi tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonunun sevgiyle yüksek tutulması oldukça önemlidir. Çünkü lösemili çocuklarımızın en temel ihtiyacı sevgi ve umuttur.

Ufacık bedenlerdeki kocaman yüreklerin sevgi ve umutla kucaklaşması dileğiyle, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni eder, lösemi hastalığıyla mücadele eden tüm çocuklarımıza acil şifalar dilerim.”