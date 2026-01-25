ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurula esnaf odası başkanları ile çok sayıda oda üyesi katıldı.

Başkanlığını Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin yaptığı divanda Mustafa Bıyık, Aşır Köse, Sedat Çıtak ve Rıfat Baran görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim-denetim raporları, gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi. İbraların ardından ise seçime geçildi.

İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan İsmet Çıtak 159 oy alırken, rakibi ve önceki dönem oda başkanı Burhan Balcı ise 135 oy da kaldı.

İsmet Çıtak’ın yönetim kurulu Ekrem Toydemir, Kemal Sakallı, Yusuf Akbay, Fevzi Çakmak, Turgay Keser, Ahmet Çifçi’den oluşurken, Denetim Kurulu ise Hasan Hüseyin Bolat, Nurettin Güleçyüç ve Furkan Sadal’dan oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi