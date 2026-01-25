Çorum’da, Türk bayrağımıza yönelik yapılan hain saldırıya tepki göstermek amacıyla motosiklet tutkunları tek yürek oldu.

ÇESOB, Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Darkriders Motosiklet Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Türk bayraklarıyla anlamlı bir kortej geçişi gerçekleştirildi.

İtfaiye Parkı’nda başlayan etkinlik, Gazi ve İnönü Caddelerinde devam ederken, dalgalanan ay yıldızlı bayraklar eşliğinde kentte güçlü bir birlik ve beraberlik mesajı verildi. Motosikletlerin konvoy halinde ilerlediği kortej, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi ve destekle karşılandı.

Muhabir: Haber Merkezi