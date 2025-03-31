Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Pool 9 Top Bilardo İl Birinciliği sona erdi. Genel ve kızlar olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen il birinciliğine toplam 11 öğrenci katılım sağladı. Golden Break Bilardo Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda genel kategorisinde Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ahmet Yasin Güleç birinci, Güzel Sanatlar Lisesi’nden Talha Enes Aktaş ikinci, Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Baran Çapın üçüncü, Ali Gürcü ise dördüncü olarak tamamladı. Kızlarda ise Güzel Sanatlar Lisesi’nden Zehra Abacı birinci, Melike Çelik ikinci olurken, Özel Çorum Ada Koleji’nden Doğa Damla Demir ise üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.