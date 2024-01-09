Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Curling İl Birinciliğinde heyecan sona erdi. TED Koleji Spor Salonu’nda 10 okuldan 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen il birinciliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda Esma Sultan Gölbaşı, Münevver Cesaret ve Efsa Çelik oyuncu grubu ile mücadele eden Buharaevler Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi şampiyon olmayı başarırken, Ela Akbal ve Asya Mutlu’lu Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinci, Ilgım Gündoğdu, Serap Öztorun ve Zainap Rihad’lı Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Dilek Burçin Şahin ve Hatice Berrin Köroğlu oyuncu grubuyla mücadele eden Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalya, okullara ise kupaları takdim edildi.