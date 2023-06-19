Lisanslı deponun ürün alımının TMO'nun alım fiyatı ile aynı olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Üreticimiz ilk önce elektronik ürün senedi için bankada yatırım hesabı açtıracak, daha sonra ÇKS güncel yaptırarak, açtırılan yatırım hesabı ile Çorum Ticaret Borsası’na gidilip Türkiye Ürün İhtisas Borsası’na üye olunacak. Nüfus cüzdanı ve ürünü ile birlikte doğrudan lisanslı depoya müracaat edilecektir" diye konuştu.

“STOPAJ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK”

Lisanslı depoya ürün bırakıp Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinde satış yapanlardan stopaj kesintisi yapılmayacağını belirten Özdemir, “Lisanslı depo üzerinde TMO'ya yapılan satışlar peşin olarak ödeneceği hususların tüm çiftçilerimize duyurulur. Tüm üreticilerimize bol ve bereketi hasatlar dilerim" şeklinde konuştu.