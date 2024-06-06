Biten sezonda, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden takımlar arasında en çok kartı Bodrum FK, en az kartı ise Eyüpspor gördü.

Ligde mücadele eden takımların oyuncuları normal sezonda 1279 sarı, 72 kırmızı kart görürken, play-off maçlarındaki kartların da eklenmesiyle sarı kart sayısı 1313’e, kırmızı kart adedi ise 78’e çıktı.

Ümraniyespor 91 sarı kartla en çok sarı kart gören takım, 9’ar kırmızı ile Manisa FK ve Sakaryaspor en çok kırımız kart gören takımlar oldu.

Play-off finalinde Sakaryaspor’u 3-1 yenerek Süper Lig’e yükselen Bodrum FK’da normal sezonda futbolculara 74 sarı, 3 kırmızı çıkarken, play-off maçları sonunda sarı kart adedi 89, kırmızı kart sayısı ise 5’e çıktı. Toplamda 94 kartla Bodrum FK 1.Lig’in en hırçın takımı oldu. Bodrum FK’yı 91 sarı, 1 kırmızı kartla Ümraniyespor izlerken, Altay 86 sarı, 5 kırmızı kartla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig’e direkt yükselen Eyüpspor 59 sarı, 5 kırmızı kartla sezonun en az kart gören takımı oldu.

ÇORUM FK’LI FUTBOLCULARA 78 SARI, 4 KIRMIZI

Play-off’taki hakem hataları nedeniyle Süper Lig’in kapısından dönen Çorum FK’da futbolcular normal sezonda 68 sarı, 2 kırmızı kart görürken, play-off maçları sonunda sarı kart adedi 78’e, kırmızı kart sayısı ise 4’e yükseldi. (Sezon içerisinde takımdan ayrılan futbolcular hesaplamaya dahil edilmedi)

Alfabetik sıraya göre takımların sezon boyunca gördükleri kart sayıları şöyle: Adanaspor (80 sarı-5 kırmızı), Çorum FK (78 sarı-4 kırmızı), Altay (86 sarı-5 kırmızı), Ankara Keçiörengücü (66 sarı-6 kırmızı), Şanlıurfaspor (65 sarı-1 kırmızı), Giresunspor (66 sarı-3 kırmızı), Bodrum FK (89 sarı-5 kırmızı), Boluspor (63 sarı-4 kırmızı), Erzurumspor (64 sarı-2kırmızı), Eyüpspor (59 sarı-5 kırmızı), Gençlerbirliği (69 sarı-3 kırmızı), Göztepe (64 sarı-1 kırmızı), Kocaelispor (75 sarı-4 kırmızı), Manisa FK (79 sarı-9 kırmızı), Sakaryaspor (70 sarı-9 kırmızı), Bandırmaspor (63 sarı-4 kırmızı), Tuzlaspor (81 sarı-7 kırmızı), Ümraniyespor (91 sarı-1 kırmızı)