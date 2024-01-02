Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, sezonun ilk yarısını en golcü ikinci takım olarak tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım, sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken, topladığı 27 puanla 7.sırada aldı ve devreyi play-off potasında tamamladı. Çorum temsilcisi, bu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

EN GOLCÜ TAKIM EYÜP

18 takımlı ligde, 42 puanla açık ara lider durumda bulunan Eyüpspor, gol bakımından zirvede yer alıyor. İstanbul temsilcisi 46 golle ligin en golcü takımı durumunda.

Eyüpspor’u 30 golle Ahlatcı Çorum FK izlerken, Kocaelispor 29 golle üçüncü sırayı alıyor.

Ligin en az gol atan takımları sıralamasında ise, 8 puanla lig sonuncusu olan Altay, 10 golle ligin en az gol atan takımı da. Altay’ın ardından Giresunspor ve Şanlıurfaspor 11’er golle sıralanıyor.

DEPLASMANDA DAHA ÇOK ATTI

Ahlatcı Çorum FK, 17 maçta attığı 30 golün 14’ünü sahasında oynadığı maçlarda kaydederken, deplasmanda rakip fileleri 16 kez havalandırarak daha fazla gol buldu.

Eyüpspor, 46 golün 23’ünü sahasında, 23’ünü deplasmanda atarken, hem iç sahada, hem de deplasmanda en çok gol atan takım unvanlarını da elinde bulunduruyor.