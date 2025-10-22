Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle birlikte 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı temalı “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklara kooperatifçilik ve su verimliliği konularında eğitimler verildi, ardından minik ellerle fide dikimi yapılarak doğaya katkı sağlandı.

Günün sonunda çocuklara katılım belgeleri verilerek, çevreye ve tarıma duyarlı bir nesil olma yolundaki ilk adımlar birlikte atıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK