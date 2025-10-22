Proje çerçevesinde düzenlenen buluşmaya Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü de katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte minik yüreklerin, Gazze’deki çocuklara destek ve kardeşlik mesajı göndermesi duygusal anlara sahne oldu.

Öğrenciler, kalplerinden gelen en samimi duygularla yazdıkları mektuplarla savaşın ortasında umut bekleyen kardeşlerine seslendi. Mektuplarda barış, merhamet, birlik ve dayanışma temaları ön plana çıktı.

Kaymakam Kerem Yüce, konuşmasında, “Bu mektuplar, kilometrelerce uzakta da olsak kalplerimizin aynı duygularda birleştiğinin en güzel göstergesi. Çocuklarımızın kaleminden dökülen her kelime, bir umut ışığıdır,” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ise öğrencileri örnek davranışlarından dolayı tebrik ederek, “Bayat’tan Gazze’ye giden bu mektuplar kardeşliğin, insanlığın ve merhametin sesi olacak,” ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilerin mektupları sembolik olarak teslim alındı. Katılımcılar, “Bayat’tan Gazze’ye selam olsun” diyerek etkinliği sonlandırdı.

Program sonunda mektuplar Arapça tercümeleri yapılarak Gazze'ye ulaştırılmak üzere gerekli mercilere teslim edilmek için öğrencilerden teslim alındı.