Tüm bunlar yaşanırken sınavın da devam ettiği iddia edildi. Cumhuriyet gazetesi soruları sızdıran kişinin 'dönerci' olduğunu yazdı.

LGS sorularının sızdırılmasıyla ilgili iddialar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruldu.

TGRT canlı yayın konuğu olan Tekin, sınavın güvenliğini riske edecek bir durum olmadığını belirtti.

Soru kitapçığının sınav sonrası erken paylaşıldığını kabul eden Bakan, “Sınav tamamlandıktan bir saat sonra, saat 11.57’de sosyal medyada paylaşıldı. Ancak bu, sınav güvenliğini etkilemedi. Yine de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk” açıklamasını yaptı.