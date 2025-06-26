Ünlü Gazeteci Ahmet Hakan da Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin'in Çorum’da düzenlenen düğün törenlerini yazısına taşıyarak iş insanı Ahmet Ahlatcı’yı övdü.

Ünlü Gazeteci ve Televizyoncu Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında “Yılın Düğününün Çorum’da Olması” başlığı ile bir yazı kaleme aldı.

Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı ile tanışıklığının olmadığını belirten ancak iflah olmaz bir Çorum tutkunu olduğunu söyleyen Ahmet Hakan “Öyle olmasa bu düğün Çorum’da olmazdı. İstanbul’un şaşaalı bir otelinde ya da yurtdışında olurdu. Ahlatcı’nın tercihi memleketi Çorum olmuş. Ne güzel!” dedi.

Ahmet Hakan yazısında şu görüşlere yer verdi.

YILIN DÜĞÜNÜNÜN ÇORUM’DA OLMASI

Bu düğünün ilk bilgisini haftalar önce Samsun’un önemli iş insanlarından dostum Fikret Yeşilyurt vermişti bana.

“Yakında Çorum’da büyük düğün var, yılın düğünü olacak” demişti.

Muhalefetin savaş gündemine süper kayıtsız kalması

“Ne? Çorum’da mı? Emin misin?” falan demiştim.

*

Dünkü gazetelerdeki “Çorum’da yılın düğünü” başlıklı haberleri görünce...

Fikret Yeşilyurt’u anmış oldum.

*

Düğüne gelince...

Aziz Yıldırım da orada Dursun Özbek de. Acun Ilıcalı da orada Fatih Terim de. Mustafa Varank da orada Osman Gökçek de. Sibel Can da orada Ezgi Mola da.

Son zamanlarda davetlerde pek gözükmeyen ve biraz asosyal takılan Yıldırım Demirören bile eşi Revna Demirören’le gitmiş Çorum’a.

*

Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı ile hiçbir tanışıklığım yok ama iflah olmaz bir Çorum tutkunu olduğundan eminim.

Öyle olmasa bu düğün Çorum’da olmazdı. İstanbul’un şaşaalı bir otelinde ya da yurtdışında olurdu.

Ahlatcı’nın tercihi memleketi Çorum olmuş. Ne güzel!

*

Çorum’daki düğünde Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin ile Sinan Engin’in kızı Elif evlendi.

Ahmet Ahlatcı ve ailesini doğup büyüdükleri şehirlerine verdikleri bu eşsiz destek için kutluyor, Elif ve Ahmet Emin’e mutluluklar diliyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi