Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun da katıldığı etkinlikte, sanat dünyasının sevilen isimleri duygu dolu paylaşımlarda bulunurken, şarkılarını sahnede seslendirerek Kayahan’ı ve onun müziğe ile kalplere bıraktığı izi bir kez daha derinden hissettirdi.

NetHaberler Sanat Yönetmeni İlhan Özer’in verdiği bilgiye göre, geceye; Cengiz İmren, Cem Belevi, Oğuzhan Koç, Ferhat Göçer, Murat Dalkılıç, Elif Buse Doğan, Mehmet Erdem, Pınar Çubukçu, Beste Açar gibi sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

KAYAHAN BELGESELİ

İZLEYİCİ İLE BULUŞTU

Usta sanatçının hayatına dair görüntüler, arşiv kayıtları ve dostlarının anlatımlarıyla hazırlanan kısa belgesel, gecede izleyiciyle buluştu. Kayahan’ın müziğe duyduğu derin bağlılık, ekranlara yansıyan karelerde bir kez daha gözler önüne serildi.

BESTE AÇAR DUYGULANDI

Usta sanatçı Kayahan Açar’ın kızı Beste Açar, anma gecesinde babasının kendisi için yazdığı "E Bebeğim E" adlı şarkının hikâyesini anlattı. Açar: “Bu şarkı, bir bayram sabahı, benim uykumda olduğum anlarda yazılmış. Babam bana bakarken kalemini eline almış ve içinden geçenleri notalara dökmüş. Bu sözleri, ‘Kırmızı pabuçları / Duruyor başucunda / Başı düşmüş yastığa / Uyuyor mışıl mışıl…’ dinledikçe gözlerim doluyor.” dedi.

TÜRK MÜZİĞİNİN EFSANEVİ

BESTECİSİ VE YORUMCUSU

1971 yılında çıkardığı ilk 45’liği “Yosun Gözlü Sevgilim / Bir Mektubun Var” ile profesyonel müzik kariyerine adım atan Kayahan, kısa sürede kendi bestelerini yazan, söyleyen ve hissettiren nadir sanatçılardan biri olarak öne çıktı.

1980’li ve 1990’lı yıllarda müzik piyasasına damgasını vuran Kayahan, “Geceler”, “Kar Taneleri”, “Canım Sıkılıyor Canım”, “Allah’ım Neydi Günahım” ve “Yemin Ettim”, “Yoksun Sen” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza attı. Ayrıca Nilüfer, Zerrin Özer, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Demet Sağıroğlu, Gülşen gibi birçok sanatçı da eserlerini seslendirdi.

“YOLU SEVGİDEN GEÇEN HERKESLE

BİR GÜN BİR YERDE BULUŞURUZ...”

Kayahan, “Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz...” sözleriyle hayatını özetlemişti. Türk pop müziğinin yalnızca sesi değil; aynı zamanda duygusu, vicdanı ve hafızasıydı. Vefatının üzerinden yıllar geçse de, eserleri hâlâ dillerde ve gönüllerde yaşamaya devam ediyor.

“UNUTULMAZ BİR İSİM”

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Kayahan Açar, 29 Mart 1949'da İzmir’de doğdu. Uzun yıllar boyunca eserleriyle müzik dünyasına damga vuran sanatçı, 3 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Muhabir: Haber Merkezi