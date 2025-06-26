Boyundan büyük balık yakalayan vatandaş, yaklaşık 45 kilogram ağırlığındaki dev yayın balığını oltasıyla sudan çıkarmayı başardı.

O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, dev balık Çorum'da günün en çok konuşulan olayı oldu.

Kızılırmak Nehri kıyısında hobi amaçlı balık tutmaya çıkan amatör balıkçı, sabah saatlerinde oltasına gelen dirençli bir çekişle karşılaştı. Uzun uğraşlar sonucu su yüzeyine çıkan balığın devasa bir yayın balığı olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki balığın tartıldığında 45 kilo geldiği belirtildi. Balıkçının heyecanı ise kameralara yansıdı. Dev balığın sudan çıkarıldığı anlarda çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Yayın balığını yakalayan balıkçı, "Bu kadar büyük bir balık beklemiyordum. Hayatımın avı oldu" diyerek duygularını paylaştı.

Çorum’da Kızılırmak gibi doğal su kaynaklarının, zaman zaman bu tür büyük balıklara ev sahipliği yaptığı bilinirken, uzmanlar avlanma kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Muhabir: Haber Merkezi