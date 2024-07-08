Çorum Sınav Eğitim Kurumları’nın 8. sınıf öğrencisi Elif Ebrar Karatepe LGS’de yalnızca 1 yanlış yaparak 0,02’lik yüzdelik dilime girdi, Türkiye derecesi yaparak Çorum İl 1.si oldu.

2024 LGS’de Çorum İl 1.si çıkarmaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, “Bizlere bu haklı gururu yaşatan tüm öğrencilerim ve ailelerine kurumlarımız ve şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum.” dedi. Kurucu Müdür Selami Tüysüz, bu başarıda emeği geçen tüm idarecilerine, yöneticilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Derece yapan bütün öğrencileri plaket ve altınla ödüllendiren Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, bütün gençlere “Cumhuriyet ışığınız, Mustafa Kemal Atatürk rehberiniz olsun.” dedi.

Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu Selami Tüysüz, 19 yıllık eğitim serüveni boyunca binlerce öğrenciyi üniversiteye, yüzlerce öğrenciyi Fen Lisesi ve nitelikli okullara yerleştirdiklerini dile getirdi. Bu yıl da LGS Çorum İl 1.si çıkartarak büyük bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Selami Tüysüz, Çorum ve ilçelerinde 5 şube ile hizmet verdik-lerini ve bundan sonra da yılmadan Çorum halkına hizmet etmeyi boyunlarının borcu saydıklarını söyledi.

Kurucu Müdür Selami Tüysüz, LGS’de derece yapan tüm öğrencileri Çorum’un en köklü eğitim kurumu olan Özel Sınav Anadolu Lisesine davet ederek, “Her yıl binlerce öğrenciyi bilimden sanata, spordan kültüre, akademiden sosyal yaşama hazırlayan Çorum’un en dinamik ve en tecrübeli eğitim kadrosuna sahip olmaktan onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

LGS’de Türkiye 2.si ve Çorum İl 1.si olan Elif Ebrar Karatepe ile yüzde 1’lik dilime giren 5 öğrenci ve dereceye giren diğer tüm öğrenciler, Sınav Eğitim Kurumları’nın tüm yöneticilerine, idarecilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına, emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kurucu Müdür Selami Tüysüz ayrıca bu başarıda emeği geçen Osmancık Sınav VİP’in yöneticilerine, kurum müdürlerine ve personeline de teşekkür etti.

Elif Ebrar Karatepe’nin ailesi ve diğer derece yapan tüm öğrencilerin anne ve babaları da Çorum Sınav Eğitim Kurumlarına teşekkür etti. Kurucu Müdür Selami Tüysüz ile ortakları emeği geçen idareci ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirerek töreni sonlandırdı.