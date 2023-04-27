TEKNOFEST’in düzenlediği “Sanayide Dijital Teknolojiler” yarışmasının finali 27 Nisan – 01 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Çorum Belediyesi’nin destekleriyle yarışmaya hazırlanan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi “Leblebiler” Robotik Takımı İstanbul’a uğurlandı. Çorum Belediyesi’nin malzeme, ulaşım ve konaklama alanında verdiği destekle 4 adet yük taşıma robotu yapan öğrenciler TEKNOFEST’te Çorum’u temsil edecekler.

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aydın Uz, geçen yıl katıldıkları Teknofest yarışmalarında ikinci olduklarını belirterek, bu yılki hedeflerinin birincilik olduğunu söyledi. Uz ”Öğrencilerimizle beraber leblebiler takımı kurduk. 18 finalistle birlikte 4 takımımızla yarışmalara katılacağız. Robotları yapımında malzeme desteği veren, ulaşım ve konaklama konusunda da bizlere destek sunan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)