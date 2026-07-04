Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Lavanta Bahçesi’nin bugünden itibaren yeniden vatandaşların hizmetine açılacağını duyurdu.

Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lavanta Bahçesi’nin yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağını belirterek, “Lavanta Bahçemiz, bugünden itibaren yeniden emrinizde” ifadelerini kullandı.

Mor lavantalarla görsel güzellik sunan alanın, özellikle fotoğraf çekimi yapmak, doğayla iç içe vakit geçirmek ve aileleriyle keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşların ilgisini çekmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Aşgın ayrıca paylaşımında Macera Parkı’na da dikkat çekerek, parkın çok yakında hizmete sunulacağını bildirdi.

Çorum Belediyesi’nin sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Lavanta Bahçesi’nin yeniden açılmasıyla kentte vatandaşlara yeni bir dinlenme ve gezi alternatifi sunulacak.

Muhabir: Haber Merkezi