Sungurlu’da faaliyet gösteren Larton Ambalaj Genel Müdürü Levent Öztekin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Uluslararası Kağıt Fuarı’na katıldı. Levent Öztekin yarın sona erecek Abu Dabi’deki Paper & Tıssue One Show Fuarı’nda ülkemizi temsil ediyor.

2007'den beri düzenlenen fuar güçlü sergileri, sempozyumları ve B2B toplantılarıyla küresel kağıt hamuru ve kağıt endüstrisini zenginleştiriyor. Kağıt endüstrisi için istikrarlı bir şekilde büyüyen fuar, bu yıl 35 ülkeden 210'dan fazla şirketi ve 110 ülkeden 16 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Editör: UĞUR GÖRKEM