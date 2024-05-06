Türkiye’de, daha önce 2021-2022 Sezonunda Manisa FK forması giyen ve siyah-beyazlı ekipte 30 maçta 2 gol atıp 2 de asist yapan Loick Landre, Türkiye kariyerindeki ilk golünü 24 Nisan 2022’de Kocaelispor’a, ikinci golünü ise 1 Mayıs 2022’de Bursaspor’a atmıştı. Bu sezonun ara transfer döneminde, Yunanistan Süper Lig takımlarından AE Kifisias’tan Ahlatcı Çorum FK’ya gelen Fransız stoper, Şanlıurfaspor maçının 86.dakikasında attığı golle skora denge getirirken, Türkiye kariyerindeki üçüncü, Ahlatcı Çorum FK formasıyla da ilk golünü attı.

Profesyonel Futbolculuk Kariyerine Paris Saint Germain’de başlayan Landre’nin kariyerindeki gol sayısı ise 16’ya çıktı.