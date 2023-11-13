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Kale Mahallesi sakinleri yanmayan sokak lambalarından dertli.Yaklaşık 2 haftadır mahallelerinde sokak lambalarının yanmadığını dile getiren vatandaşlar, sorunu bildirmelerine rağmen çözüm bulunamamasından dert yandı.ÇORUM HABER WhatsApp ihbar hattına ulaşan Rıza Aydın, isimli vatandaş, yaklaşık 2 haftadır Kale Mahallesi Meram 1. ve 7. sokakta lambaların yanmadığını, zifiri karanlıkta kaldıklarını dile getirdi.Karanlıkta kalan mahallelerine hırsızların da dadandığını anlatan Aydın, “Her yer karanlık, bu bölgede hırsızlar türedi, insanlar tedirgin. Benim evime de hırsız girmeye çalışmış, evimin camını kırmış. Yetkililerden sorunumuzu çözmesini bekliyoruz. YEDAŞ’ı defalarca aradık, sorun giderildi diyorlar ama lambalar hala yanmıyor maalesef.” ifadesini kullandı.