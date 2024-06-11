Çorum Laik Eğitim, Laik Yaşam Platformu adına bir açıklama yapan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, Milli Eğitim’in yeni müfredat programının mevcut hükümetin siyasal-ideolojik yaklaşımına “biat ve itaat”ı merkezine alan bir nesil yetiştirme programı olduğunu belirterek, müfredatın geri alınmasını istedi.

Kenan Sırma, açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Müfredat ya da öğretim programları, devlet tarafından okulda öğretmenin bir konuyu hangi içerikte, ne tür koşullarda, nasıl ve hangi yöntemlerle anlatacağını, neye dikkat edip neyi öne çıkaracağını belirleyen eğitsel planlardır. İçerdikleri kadar içermedikleri de bu açıdan önemlidir.

Bu açıdan mevcut iktidarın siyasal-ideolojik kuşatmasının en önemli ve kullanışlı aracı eğitim ve onun içeriği olarak da müfredattır. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla hayata geçirilen müfredat programı, tam da bu sebeple mevcut hükümetin siyasal-ideolojik yaklaşımına “biat ve itaat”ı merkezine alan bir nesil yetiştirme programıdır.

“BİLİM DIŞI MÜFREDATI REDDEDİYORUZ”

Müfredatın geri alınması talebimizi daha güçlü ifade etmek için merkezi düzeyde kurulan ve ilimizde de oluşturduğumuz "Çorum Laik Eğitim, Laik Yaşam Platformu" olarak 11 Haziran 2024 Salı günü 18:00’da Kadeş Barış Meydanında basın açıklaması gerçekleştireceğiz ve “Uyarıyoruz! Bilim dışı müfredatı reddediyoruz, geri çekin” çağrısında bulunacağız.

Laik, bilimsel, kamusal ve anadilinde eğitim talebi olan, sesimizi duyan, çocukları için endişelenen ve çocuklara onurlu bir gelecek bırakmak isteyen herkesi çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz.”