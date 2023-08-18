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Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun Tarih Felsefesi ve İbni Haldun Kampına konuk olan Kaplan, Türkiye’nin prangalı bir ülke olduğunu savundu. Eğitim sistemini eleştiren Kaplan, “Türkiye’nin zihnine pranga vurulmuştur. Laiklik prangası vurulmuştur. Anayasa’nın ilk 4 maddesinin esprisi budur, laikliktir. Değiştirilmesi bile teklif edilemez bir laiklik algısıdır. Böyle bir rezalet yok." dedi.

“LAİKLİK KUTSAL İNEK Mİ?”

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmadığını dile getiren Kaplan, "Bu insanları aptal yerine koymaktır. Akademiyi, entelektüel hayatı aptal yerine koymaktır. Laikliğin anavatanında bile böyle bir şey olamaz bunu kabul etmezler. Laiklik kutsal inek midir kardeşim? Dokunulmaz kutsal inek mi böyle bir şey var mı ya? Bunu nasıl dayatırsınız?

“LAİKLİĞİ DOKUNULMAZ YAPMAK TOPLUMU GERİ ZEKALI YERİNE KOYMAKTIR”

Bir şekilde devleti laik yapmışsın kurumları laik yapmışsın tamam buna itiraz etmiyorum ama bunu laikliği tartışılmaz, dokunulmaz hale getirmek bu toplumu aptal yerine koymaktır, geri zekâlı yerine koymaktır. Ve köleleştirmektir. Bunu üniversitede söylüyorum hakikaten bu üniversitenin çocuklarına yazık.” sözleriyle tepki çekti.