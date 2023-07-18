Salih D., Gazi Caddesi’nde kız arkadaşına sözlü tacizde bulunduğu iddia ettiği E. K. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda dengesini kaybederek bir işyerinin vitrin camına düşen Salih D., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan Salih D., ambulansla Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
E. K. ise polis tarafından gözaltına alınırken, camı kırılan işyerinde maddi hasar oluştu.