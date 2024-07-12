Tahtasız, konuyu Vali Zülkif Dağlı ve İl Sağlık Müdürüne ilettiğini belirterek şunları söyledi: “Laçin ilçemizden gerek hastalardan gerekse eczacılar tarafından şahsıma iletilen iddialar son derece vahim.

İddiaya göre; Laçin'de aile hekimi olarak görev yapan bir doktor, hastaları onları yönlendirmek kaydıyla eczacılardan bir cemaate yönlendirilmek üzere yardım adı altında para istediği ve buna yanaşmayan eczacıları da hasta göndermemekle, ilaç yazmamakla tehdit ettiği ifade ediliyor.

Konuyu Sayın Valimize ve İl Sağlık Müdürüne ilettim. Bahse konu aile hekimi hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ettiler. Soruşturma sonuçlanıncaya kadar takipçisi olacağız. Sağlık sisteminin her kademesine sirayet eden cemaatlerin ensesinde olacağız. Sağlık sektörünü bu hale düşürenlerden hesap soracağız.”

Editör: Haber Merkezi