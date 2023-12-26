Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kaçak alkol ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla denetim yapıldı.

Denetim kapsamında Laçin Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdukları araçları inceledi.

Ekipler ayrıca, ilçe merkezindeki market ve kahvehanelerde fatura kontrolü yaptı.

Kontrolde iş yerinde satılan içkili ürünlerin faturaları ve bandrolleri incelendi.Halk sağlığını tehdit eden girişimlere karşı denetimlerin devam edeceği bildirildi.