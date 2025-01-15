Haluk F.(37) idaresindeki 19 EU 942 plakalı otomobil ile Hakan S.(35)’in kullandığı 50 AB 781 plakalı otomobil ilçe merkezinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yasin Y.(32) ve Sedanur F.(21) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yasin Y.’nin İlçe Jandarma Komutanı, Hakan S.’nin ise İlçe Karakol Komutanı olduğu öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK