Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri bir süre önce göreve başlayan Laçin Kaymakam Vekili Murat Yeşilyurt’u ziyaret ederek kutladı.

Tadilatı tamamlanan caminin açılışı için Laçin’e giden Vali Çalgan beraberindeki Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve protokol üyeleri ile birlikte Laçin Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette, göreve yeni başlayan Kaymakam Vekili Yeşilyurt’a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Ali Çalgan, ilçede devam eden kamu yatırımlarını yerinde görmek üzere Laçin’e geldiklerini ifade etti. İlçede yürütülen çalışmaların ele alındığı ziyarette, başta emniyet ve asayiş olmak üzere kamu hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi.

Kaymakam Vekili Murat Yeşilyurt, ilçede sürdürülen faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında Vali Çalgan’a kapsamlı bir brifing sundu.

İstişarelerin hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Çalgan, kamu yatırımlarının etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Çalgan ve beraberindeki heyet daha sonra ise Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir ve Laçin Gençlik Merkezi’ni de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

