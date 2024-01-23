AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, mevcut eğitim yapıları ile ilgili ülke genelinde yapılan deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında Laçin Çok Programlı Lisesi binasının yıkılarak yerine yeniden yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaya, 2023 yılı temel eğitim yatırım programına alınan Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin 8 derslikli 3 kattan oluşan (zemin ve 2 adet normal kat), çok amaçlı salon, kütüphane, kantin, rehberlik birimi, idari birimler, öğretmenler odası, okul aile birliği odası, destek eğitim odası, fen derslikleri ve görsel sanatlar odası yapılacak şeklinde planlandığını belirtti.

İHALE ŞUBAT’TA

Taban alanı 623 metrekare olmak üzere toplam inşaat alanının 1914 metrekare olarak inşa edileceğini belirten Kaya, “Çorum İl Özel İdaresi tarafından Laçin İlçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi yeni binasının yapımı için 02.02.2024 tarihinde 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İşin süresi 300 gün olarak belirlenmiş olup, 2024 - 2025 eğitim yılı 2. yarıyıl dönemine yetiştirilmesi planlanmaktadır” dedi.