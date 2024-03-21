Konu ile ilgili İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “2023 yılı temel eğitim yatırım programına alınan Çorum Laçin İlçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Yapımı İnşaatı, 8 derslikli 3 kattan oluşan (Zemin ve 2 adet Normal Kat), konferans salonu, kütüphane, kantin, 2 adet laboratuvar ve görsel sanatlar odası yapılacak şeklinde planlanmıştır. Taban alanı 623 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 1914 m2 olarak inşa edilmiştir” denildi.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından Laçin İlçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi yapımı inşaatı işinin 2 Şubat 2024 tarihinde ihale edildiğine, işin süresinin 300 gün olarak belirlendiğine ve 2025 yılı Eylül ayında eğitim-öğretim faaliyetine başlamasının planlandığına dikkat çekildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR