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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), karşılaşmanın 70.dakikasında, Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün’ün aşil tendonuna basarak direkt kırmızı kart gören Kyziridis’e 2 maçtan men cezası verdi. Galatasaray maçında mükemmel bir gol atarak sezona golle başlayan Yunan kanat oyuncusu, Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

Arca Çorum FK’nın 14 Ağustos’ta Galatasaray’la deplasmanda 2-2 berabere kaldığı 2026-2027 Sezonunun açılış maçında kırmızı kart gören futbolcusu Alexandros Kyziridis’in cezası belli oldu.

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