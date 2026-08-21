Arca Çorum FK’nın 14 Ağustos’ta Galatasaray’la deplasmanda 2-2 berabere kaldığı 2026-2027 Sezonunun açılış maçında kırmızı kart gören futbolcusu Alexandros Kyziridis’in cezası belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), karşılaşmanın 70.dakikasında, Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün’ün aşil tendonuna basarak direkt kırmızı kart gören Kyziridis’e 2 maçtan men cezası verdi. Galatasaray maçında mükemmel bir gol atarak sezona golle başlayan Yunan kanat oyuncusu, Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarında takımdaki yerini alamayacak.
Muhabir: Haber Merkezi