Arca Çorum FK’nın ligin ilk haftasında Galatasaray’la deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçı tribünden izleyen kırmızı-siyahlı taraftarlara ceza geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Arca Çorum FK’ya ihtar verirken, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin gerçekleştiği Misafir Tribün 418, 419 ve 420. Bloklarda yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki deplasman olan Beşiktaş maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi.

280 BİN LİRA PARA CEZASI

PFDK, Arca Çorum FK’ya da talimatlara aykırı hareket nedeniyle para cezası kesti. Kurul, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı Arca Çorum FK’yı 280 bin lira para cezasına çarptırdı.

G.SARAY’A DA CEZA VERİLDİ

Öte yandan, maçla ilgili Galatasaray’a da ceza verildi. PFDK, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe de 280 bin lira para cezası keserken, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün 119 ve 120 numaralı bloklar ile Kuzey Tribün 105, 106 ve 107.bloklarda yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçı olan Göztepe karşılaşmasına girişlerinin engellenmesini kararlaştırdı.