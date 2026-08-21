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Kırmızı-Siyahlıların geçen sezon kazandığı play-off şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan 32 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Arca Çorum FK formasıyla 21 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 1.248 dakika sahada kalan Burak Çoban, 6 gol ve 4 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Sakaryaspor’dan Arca Çorum FK kadrosuna katılan Burak Çoban’ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu, 1. Lig’de şampiyonluğun güçlü adayları arasında gösterilen Esenler Erokspor’la anlaşmaya vardı.

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