Slovakya’nın başkenti Bratislava’da devam eden U20 Dünya Güreş Şampiyonasında, kadınlar 62 kiloda Türkiye’yi temsil eden İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez, üçüncülüğü elde ederek ülkemize bronz madalya kazandırdı. Özdenur, 2026 yılında katıldığı 4 Avrupa ve Dünya şampiyonasında da madalya kazanarak çok büyük bir başarıya imza attı.

İlk turda Slovak rakibi Viktorya Foldesiova’yı 9-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Özdenur, çeyrek finalde Dünya şampiyonu Hintli Savita’ya yenilince şampiyonluk şansını kaybetti. Hintli sporcunun finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde eden Özdenur, bronz madalya yolundaki ilk sınavında Özbek rakibi Feruza Kairatdinova’yı 12-5 mağlup etti ve bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Özdenur, Çinli güreşçi Yifan Zhu ile çıktığı ve çekişmeli geçen bronz madalya maçını 8-6 kazanarak Dünya üçüncüsü oldu.

BU YIL DÖRDÜNCÜ MADALYASI

Özdenur Özmez, Slovakya’da kazandığı bronzla birlikte bu yıl iki farklı yaş kategorisinde katıldığı iki Avrupa ve iki Dünya şampiyonasında da madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

U17 yaş kategorisinde hem Avrupa, hem Dünya şampiyonluğunu kazanan Özdenur Özmez, U20’de ise Avrupa ikinciliğinden sonra Dünya üçüncülüğünü elde etti.