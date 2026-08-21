Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupasına katılacak takımların katılacakları turları açıkladı.

Buna göre Ziraat Türkiye Kupasında ilk tur maçları 15-16-17 Eylül tarihlerinde 3. ligden 20. Amatör Ligden 20 takımın katılımı ile başlayacak.

Bu turu geçen 20 takım ile birlikte ikinci turda 2. ligden 9 ve 3. ligden 33 takım 6-7-8 Ekim tarihlerinde üçüncü tura yükselmek için tek maç üzerinden karşılaşacaklar.

İkinci turdan gelen 31 takım ile birlikte Süper Ligden 6, Trendyol 1. ligden 9 ve 2. ligden gelen 26 takımın mücadele edeceği üçüncü tur maçları 27-28-29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Arca Çorum FK’nın da katılacağı dördünücü turda üçüncü turu geçen 36 takım ile birlikte Süper Ligden 7, 1. ligden 11 takımın katılımı ile 54 takım 1-2-3 Aralık tarihlerinde beşinci tura yükselmek için tek maçlı sistemde karşılaşacaklar.

Bu turu geçen 27 takım ile birlikte geçtiğimiz sezon ligi ilk beş içinde bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor’un katılımı ile 32 takım 22-23-24 Aralık tarihlerinde son 16’ya kalmak için karşılaşacaklar.

Son 16’dan itibaren yarı finale kadar seri başı uygulaması yapılarak kura çekimi ile eşleşmeler belli olacak ve tek maçlı sistemde oynanacak maçlar sonunda yarı finalist dört takım belli olacak.

Yarı final maçları çift karşılaşma oynanacak ve final tarafsız sahada tek maç olarak oynanacak.