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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkekler Satranç Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Kerebigazi Öğrenci Yurt Binası'nda gerçekleşen turnuvaya 29 sporcu katılım sağladı. Açık kategorisinde gerçekleşen müsabakalar sonunda Ferhat Ekin 5 puanla birinci olmayı başarırken, 4 puanlı sporculardan İshak Furkan Arslan ikinci, Özgür Çolak üçüncü, Faruk Taşkın dördüncü, Yusuf Bahadır Şahin beşinci, Ali Menek ise altıncı olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcular madalyaları takdim edildi.