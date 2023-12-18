Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bilardo Turnuvası’nda 14-17 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 32 sporcu katılım sağladı. Eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda Ahmet Selim Akgül turnuvanın şampiyonu olurken, Tunahan Yüksel ikinci, Arif Yılmaz üçüncü, Can Baran Taşağan ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.