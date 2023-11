Tahmini Okuma Süresi: dakika

Özellikle yurt içinde gram altın fiyatı 2000 TL’ye yaklaşırken, çeyrek altın fiyatı ise 3000 TL’yi aştı. Altın alım-satım makası da açılınca kuyumculardan yatırımcıya kritik bir öneri geldi. Çoğu kimsenin bilmediği 24 ayar kesme altın ile yatırımcıların daha fazla kazanması mümkün.

Gram altın fiyatları 2000 lira yolunda ilerlerken alış-satış arasında açılan makas da yeniden 100 lira seviyelerine yaklaşmış durumda. Altın bozdururken daha fazla kayıp yaşamak istemeyen yatırımcıların gözdesi daha çok bilezik atölyelerinde kullanılan levha altın ya da bir diğer deyişle ‘kesme altın’ oldu.

Show Ana Haber’de yer alan habere göre, “Devir has altın devri” diyen kuyumcular, “İster 10 binlik, ister 5 binlik, ister 1.000 liralık kesip, aynı şeker tartar gibi tartıyoruz. Daha önce Ray bilezik, burma bilezik, çeyrek altın, yarım altın veya Cumhuriyet altını falan alıyorlardı. Ama şimdi teneke makası ile bu plaka altını kesip veriyoruz” ifadelerini kullandılar.

YÜKTE HAFİF PAHADA AĞIR

Çoğu vatandaş ise 24 ayar saf kesme altını bilmiyor. “Düğünlerde takılıyor mu?” diye soran da var, “Ben 61 yaşında oldum İlk kez karşılaştım teneke altınla” diyen de…

Altın yatırımcısını en az zarara uğratabilecek bir yatırım aracı olduğunu kaydeden kuyumcular şunu söyledi: “Bakın şu küçücük parça 3052 lira geldi. Bu parça da 3.98 gram geldi. 1850 lira şu an gramı bu da 7363 TL tuttu. Müşteriler diyor ki, ‘Çöpte bulsak almayız.’ Ben diyorum ki, ‘Alın bana getirin…’”

HER KESEYE HİTAP EDİYOR

Teneke altın ile paketli altın arasında 100 gramda 500 lira fark ettiğini dile getiren kuyumcular, “O yüzden kesme altın aslında bir nevi her keseye göre altın demek” diye yorumda bulundular.

(Mynet)