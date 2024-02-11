*** 28 yıldır adli tıp uzmanı olarak çalışan Dokgöz’ün deneyim ve araştırmalarından süzülen 20 bölümden oluşan kitap, adli tıp ve adli bilimler alanında bilimsel gerçekliklerin suç ve suçluların belirlenmesi ve adaletin sağlanmasında yaşanan değişimleri tarihsel perspektifte ele alıyor.

Kusursuz Cinayet var mıdır, yok mudur? Kusursuz cinayetlerin peşinde adli tıp ve adli bilimler…

İnsan vücudu ilk ne zaman kesilerek incelenmeye başladı ve otopsinin tarihsel gelişim süreci? Rembrant’ın Dr.Tulp’un Anatomi Dersi tablosunun esrarı…

Yürüyen cesetlerden dondurulup yüzyıllarca yeniden yaşamayı bekleyen cesetlere…

Adli olayları aydınlatan dedektif sinek ve böceklerin gizemi…

Jeffrey Dahmer, Çivici Süleyman ve Seri Katiller kimdir, kim değildir?

Soğuk bir gazoz içer misiniz? Nuri Alço’dan Bill Cosby’ye, ilaçla kolaylaştırılmış tecavüzler ve cinsel saldırılarda kullanılan ilaçlar neler?

Cinsel saldırılar, arka planı ve en ağır formuyla aile içi cinsel istismar, Ensest!

Tarihsel süreçte alkol ve katil içki Metil Alkol!

Osman Hamdi Bey’den bugüne müzecilik ve kriminal müzecilik üzerine…

Kafatasından, iskeletten ve DNA’dan yeniden yüzlendirme ve kimliklendirme mümkün mü ya da adli sanat nedir?

Polenlerden Matamata kaplumbağalarına başka bir adli ekoloji mümkün mü?

Yazılan yazı ve imzalar kime ait? Dreyfus Davası, Emile Zola ve adli belge incelemeleri…

Tonlarca uyuşturucu maddeler limanlardan sokaklara kolaylıkla giderken vücudunda uyuşturucu taşıyan Paket Vücutların ölümcül dramı!

Hasatlık bulguları oluşturarak doktor doktor dolaşan Münchausen Sendromu vakalarının ilginç öyküsü…

Harakiri, ikili ölümler ve intihar paktları… İntihar sadece intihar mıdır ya da Psikolojik Otopsi nedir?

Bitkisel hayat ve beyin ölümü ölüm müdür? Kişinin fişi ne zaman çekilir ya da organ nakli nedir?

Bir cinayetin otopsisi ve adli olayları aydınlatan bilirkişilik sistemi ve bilirkişiler ne bilir?

AHMET ÜMİT: “SUÇLA BİLİM ARASINDAKİ TUHAF İLİŞKİ”

"Kriminoloji ve kriminalistik şüphesiz ki en özgün iki bilimsel alandır. Özgündür çünkü öteki bilimlerden farklı olarak güncel olanla çok sıkı bir bağı vardır. İşlenen her cinayet, gerçekleşen her suç bu iki bilim alanının inceleme alanındadır. Ve failleri bulmak için kriminalistik biliminin yani adli tıbbın yardımına ihtiyaç vardır. Çünkü kriminoloji tıptan hukuka, biyolojiden antropolojiye, jeolojiden farmakolojiye kadar farklı bilimlerin toplamından oluşur. Suçlunun neden bu suçu işlediğini anlamak için de kriminoloji devreye girecektir. Yani suçun sosyolojik ve psikolojik geri planının analizi ancak kriminolojinin yardımıyla yapılabilir. Bu iki bilimsel alan özellikle de kriminalistik son birkaç yüzyıldır muhteşem bir ilerleme göstermiş, bilim ve teknolojik alandaki bütün gelişmelerden de yararlanmayı sürdürerek suç ve suçlu mücadelenin vazgeçilmez bir alanı olarak ortaya çıkmıştır. Elinizdeki kitap, işte bu olağanüstü bilim alanının dünyadaki ve ülkemizdeki tarihini, gerçek olaylardan alınmış sarsıcı örneklerle anlatmakta, suçla bilim arasındaki o tuhaf ilişkiyi aydınlatıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Her polisiye severin kütüphanesinde bulundurması gereken bu önemli çalışmayı mutlaka okumanızı öneririm…"

TİMUR SOYKAN: “GERÇEĞİN PEŞİNDE”

“Kusursuz Cinayet” kitabında insan bedeninde, olay yerinde, bir imzada, belki hücrede failin arandığı gizem yolculuğuna çıkıyoruz. Bilimin ışığında gerçeğin peşinde koşmanın yöntemlerini okuyoruz. Ne de olsa; adli bilimler çok küçük detaylarda ipuçlarının arandığı polisiye maceralardır. Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz, sade bir anlatım ve tarihsel süreçlerle bugüne ulaşıyor, geleceğe bakıyor. “Kusursuz Cinayet var mıdır?” sorusunun peşinden gidiyor…