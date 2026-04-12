Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olup Almanya’da ikamet eden Nezaket Erdal ile Danimarka’da ikamet eden Mesut Uysal, art arda toprağa verildi.

NEZAKET ERDAL’A HÜZÜNLÜ VEDA

Çorum Merkez Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olup Almanya’da ikamet eden Nezaket Erdal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Erol ve Ali Çelik’in anneleri Nezaket Erdal’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derinden üzdü.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verildi.

MESUT UYSAL TOPRAĞA VERİLDİ

Danimarka’da ikamet eden Kuşsaraylı Mesut Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Nuray Uysal’ın eşi, İsmail Uysal’ın babası Mesut Uysal’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Mesut Uysal için Danimarka’da Ringsted Alevi Kültür Merkezi’nde taziye kabulü düzenlendi.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Muhabir: Haber Merkezi