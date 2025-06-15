Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak sert tepki gösterdi. Kuşcu, İsrail’in saldırılarını “kanunsuz, insafsız ve alçakça” olarak nitelendirirken, Ortadoğu’daki huzursuzluk ve insan kaybının asıl sorumlusunun İsrail ve destekçileri olduğunu söyledi.

Kuşcu açıklamasında, “İsrail, varoluşundan itibaren hukuk tanımaz bir şekilde Filistin halkının öz topraklarını gasp ederek işgalini sürdürmektedir. Bugün ise çocuk, kadın, yaşlı demeden bu zulüm devam etmektedir. İran’a yapılan son saldırı da gösterdi ki, ‘Arz-ı Mev’ud’ projesi doğrultusunda bölgede kaos yaratılarak insanları göçe zorlayan bir plan uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin atması gereken adımlar konusunda da değerlendirmede bulunan Kuşcu, “Ülkemiz sınırları içinde bulunan ve İsrail’i dolaylı yoldan koruduğu bilinen Kürecik Radar Üssü ve İncirlik Hava Üssü derhal kapatılmalıdır” dedi.

Açıklamasında merhum lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın sözlerine de atıfta bulunan Kuşcu, “Erbakan Hocamız yıllar önce İsrail’in sadece güçten anlayacağını söylemişti. Bugün geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğu ortadadır. ABD ve İsrail’in bölgede oluşturduğu otorite boşluğu sonrası hedefin Türkiye olduğu açıktır” şeklinde konuştu.

Editör: SELDA FINDIK