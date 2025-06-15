İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kent genelinde stantlar kurarak anne adaylarını bilinçlendiriyor.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, normal doğumun teşviki amacıyla kent merkezi ve ilçelerde bilgilendirme stantları açarak vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerinin de paylaşıldığı stantlarda, tıbbi gereklilik olmadığı sürece sezaryen doğumların tercih edilmemesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, sezaryenin gereksiz yere uygulanmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Yapılan bilgilendirmelerde, “Sezaryenin tıbben gerekli olmadığı halde uygulanması; enfeksiyon, kanama, iyileşme süresinin uzaması, ameliyat sonrası ağrı, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi birçok riski beraberinde getirmektedir. Ayrıca sonraki gebeliklerde oluşabilecek komplikasyonların da artmasına yol açabilir” denildi.

Sezaryenle doğan bebeklerde solunum sıkıntısı ve anne sütüyle beslenmede gecikme gibi sorunların daha sık görüldüğüne işaret eden yetkililer, “Bebeklerimizin dünyaya en iyi şartlarda gözlerini açabilmesi için bu süreçte annelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR