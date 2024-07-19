Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum İl Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan ve AK Partili Belediyelere daha fazla yardım yapacaklarını söyleyen Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya tepki gösterdi.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın Devlet Tiyatro Salonu’ndaki toplantıda kullandığı “Kendi partimizden seçilmiş ilçe belediye başkanlarımıza daha çok yardım edeceğiz ve diğer belediyelerden AK Partili belediyelerin bir farkı olsun” sözlerini eleştiren YRP İl Başkanı Kuşcu bu ayrımcı yaklaşımın demokrasiye bağdaşmayacağını vurguladı.

YRP İl Başkanı Kuşcu açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “Son dönemde AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Sayın Kaya’nın, AK Parti Genişletilmiş Çorum İl Danışma Meclisi toplantısında dile getirdiği ifadeler, siyasi etik ve kamu hizmeti anlayışına aykırı bir yaklaşımı ortaya koymaktadır.

Sayın Kaya, parti ayrımını açıkça itiraf ederek, "Kendi partimizden seçilmiş ilçe belediye başkanlarımıza daha çok yardım edeceğiz," ve "Diğer belediyelerden AK Parti'li belediyelerin bir farkı olsun," gibi açıklamalarda bulunmuştur. Bu tür açıklamalar, kamu kaynaklarının adil ve eşit bir şekilde dağıtılması ilkesine ters düşmekte ve toplumda derin ayrışmalara yol açabilecek niteliktedir.

Devlet yönetimi ve kamu hizmetleri, tüm vatandaşların eşit bir şekilde faydalanması gereken hizmetlerdir. Belediye başkanlarının, partilerine göre ayrımcılığa tabi tutulması, demokrasiye olan güveni zedeleyecek ve toplumsal barışı olumsuz etkileyecektir. Bu tür ayrımcı yaklaşımlar, siyasi etiğin ve kamu hizmeti anlayışının temel prensiplerine aykırıdır.

Bu vesileyle, tüm siyasileri ve kamu görevlilerini, hizmette adalet ve eşitlik prensiplerine uymaya davet ediyoruz. Halkımız, ayrımcılığa dayalı yaklaşımları değil, herkese eşit ve adil hizmet sunan bir yönetim anlayışını hak etmektedir”

Editör: HABER MERKEZİ