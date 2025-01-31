YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu her hafta olduğu gibi bu hafta da ülke gündemi ve Çorum gündemi ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın ve 6 Şubat depremlerinin yıldönümünün yaklaşması konularına da değinen Nuri Kuşcu, özellikle “Çok prim öde, geç emekli ol” denilen emeklilerin bu iktidarla helalleşmeyeceğini, hakkını helal etmeyeceğini ve sandıkta hesaplaşacağını bildirdi.

Toplantının başında YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın selamını Çorumlulara ileterek başlayan Nuri Kuşcu ilk olarak Kartalkaya yangınına değindi.

Herkesi derinden üzen yangın faciasında 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin büyük bir acı olduğunu vurgulayarak “Bu yangın iktidarın yorulduğunun, otelleri bile denetleyemediğinin, ülkeyi de yönetemediğinin çok açık bir göstergesidir” diye konuşan Kuşcu, Türkiye’nin 2025 yılında ileri teknoloji çağında, insanların bu kadar kolay öldüğü bir ülke olmaması gerektiğini kaydetti.

“YANGINDA BAKANLIK ASLİ,

BELEDİYEDE TALİ KUSURLU”

“78 insanımızın, çığlıklar içinde kurtarılmayı beklerken, yanarak veya dumandan boğularak can verdiği Bolu Kartalkaya yangın faciasında sorumluluğu bulunan yetkililerin, daha yangın söndürülmeden sorumluluğu birbirlerine atmaları kabul edilemez” diyerek sözlerini sürdüren YRP İl Başkanı Kuşcu ve otelin eksiklerini sıralayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu feci olayda asli kusurlu olduğunu, eksikleri ihbar etmeyen Bolu Belediyesi’nin ise tali kusurluğu olduğunu ifade etti.

“Denetimlerin sıkılaştırılması, gerekli önlemlerin alınması için 78 insanın ölmesi mi gerekirdi?” diyen Kuşcu, felaketin sorumlusu Bakan ile Belediye Başkanı’nın ya istifa etmesi ya da görevlerinden alınması gerektiğini de açıkladı. YRP İl Başkanı Kuşçu; “Bu tür afetlere karşı, Türkiye'nin diğer şehirlerindeki turizm tesislerinde, alışveriş merkezlerinde, eğitim kurumlarında ve hatta kamu dairelerinde acaba yeterli tertibatlar, önlemler var mıdır? Yoksa Kartalkaya’da olduğu gibi, sadece cebini düşünen tesis sahipleri ve işletmeciler ile görevinin gereklerini yapmayan kamu görevlileri yüzünden, insan sağlığı ve güvenliği bir kenara mı atılmıştır” görüşüne yer verdi.

“DERS ALMIYORUZ”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne sayılı günler kaldığını hatırlatarak ölenlere bir kez daha rahmet, ailelerine sabır ve metanet dileyen Kuşcu gelecekte beklenen depremlere karşı hazırlıkların yapılıp yapılmadığını da sordu.

Depremlerden ve sel felaketlerinden ders alınmadığını belirterek Türkiye’nin insan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir ülke olmaması gerektiğini belirten Nuri Kuşcu: “YRP olarak, gerçeklerin karartılmasına, yöneticilerin yetersizliğine, ilgisizlik ve sorumsuzluğuna seyirci kalmayacağız, göz yummayacağız” dedi.



“EMEKLİ AKP İKTADARI İLE

SANDIKTA HESAPLAŞACAK”

Konuşmasının devamında ekonomiye ve emeklilere değinen Nuri Kuşçu, bu yıl emekli olanların 2024 yılında emekli olanlardan yüzde 30 daha az maaş alacak olmasını eleştirdi.

Bunun haksızlık, adaletsizlik, emek ve mesai hırsızlığı olduğunu ifade ederek devlet bütçesinin kötü yönetiminin sorumlusunun çalışanlar olmaması gerektiğini dile getiren YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu: “Öyle bir emeklilik sistemi oluşturdular, düzeni öyle bir bozdular ki; vay halimize. Çok prim öde, geç emekli ol, az maaş al. Hakkını alamayan, daha doğru bir ifadeyle hakları elinden alınan çalışanlarımız, emeklilerimiz; acaba sizlere hakkını helal edecek mi? Tabii ki etmeyecek. Hakkımızı helal etmeyeceğiz. Emeklilerin haklarını gasp eden bu iktidarla, hiç kuşkunuz olmasın, helalleşmeyeceğiz. Sandıkta hesaplaşacağız” diye konuştu.

Enflasyonun TÜİK’e göre yüzde 44.38, ENAG’a göre yüzde 83.4 olduğu bir ortamda asgari ücretliye % 30, SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 15.75, çalışan memur ve memur emeklisine % 11.54 zam yapıldığını hatırlatan Kuşcu; “Ücret ve aylıklar enflasyona ezdirildi. Üstelik refah payı da verilmedi. Fatura her zaman olduğu gibi dar gelirlilere kesilmiştir. Bu maaşlarla geçinebilmek, eve ekmek götürebilmek mümkün değildir. Çare Milli Görüş’te, Çözüm Adil Düzen’dedir. Çalışanın da emeklinin de hakkını alacağı, kimsenin hak kaybına uğramayacağı günlerin, “Yeniden Refah, Yeniden Erbakan” iktidarıyla geleceğini hatırlatıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.