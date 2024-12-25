Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 2025 yılı bütçesini değerlendirerek eleştiren YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, bütçede dar gelirliler ve ezilenlere yer verilmediğini kaydetti.

2025 yılı Bütçe Kanunu’nun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiğini hatırlatarak bütçede paylaşımda adalet bulunmadığını dile getiren Nuri Kuşcu, “Bu bütçede, Borç, faiz, vergide adaletsizlik vardır. Bu bütçe borç, faiz, zam ve vergi bütçesidir. Bütçede cezalara, harçlara, vergi gelirlerine yüzde 44 oranda zam yapılırken, asgari ücrete yüzde 30, memur ve memur emeklilerine yüzde 13 ve esnaf, çiftçi, işçi emeklisine yüzde 17 zam yapılması öngörülüyor” dedi.

“Enflasyonun yüzde 50 seviyesinde olduğu, bütçe gelirlerine yüzde 44 oranında zammın yapıldığı bir ülkede, çalışan kesime, ücretliye, emekçiye bu düşük oranlarda zam yapılması 2025 bütçesinin hakkaniyet ve adaletten uzak olduğunun bir göstergesidir” diye konuşan YRP İl Başkanı Kuşcu açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “

Yeniden Refah Partisi olarak çözüm önerilerimiz. Enflasyonla mücadelenin yolu arzı arttırmaktan, üretimi arttırmaktan geçiyor. Sanayide ve tarımda arzı arttırmanız gerekiyor.

Ancak 2025 bütçesinde yatırımların ve istihdamın artırılması için yeterli bir projeksiyon bulunmadığı gibi kaynak ayrımı da yeterli değildir. Örneğin 2025 bütçesinde; istihdama ayrılan pay 311 milyar TL olup, ödenecek faizlerin %16’sı seviyesindedir. Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesine ayrılan pay 129,5 milyar TL olup faize verilenin %6’sı seviyesindedir. Tarıma ayrılan pay 358 milyar TL olup, faize verilecek paranın %18’i seviyesindedir. İstihdama ayrılan pay 311 milyar TL olup faize ödenecek paranın %16 seviyesindedir Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldırmak istiyorsak; mutlaka arzı artırmalıyız.

Millî Görüş ne zaman iktidara gelse; üretimi ve böylece arzı artırarak, istihdamı artırarak, gelir dağılımında adaleti sağlayarak, israftan kaçınarak, denk bütçe yapıp faiz canavarından kurtularak, milli kaynak paketleri oluşturarak ve oluşan refah payını dar gelirli milyonlarla paylaşarak enflasyonla mücadele yoluna gitmiş, vatandaşı, tüccarı ve üreteni asla ezmemiştir.

YRP olarak diyoruz ki. İsrafı önlemeniz gerekiyor. Milletin hakkını imtiyazlı holdinglere aktarmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Denk bütçeyi yapıp, bu faiz canavarından bu milleti, bu ülkeyi kurtarmanız gerekiyor. Paylaşımda adaleti sağlamanız gerekiyor. Adil bir dünya, yaşanabilir Türkiye için, Yeniden Refah Partisi”

Editör: Haber Merkezi