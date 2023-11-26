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Osmancık’ta AK Parti’den seçilen ilk Belediye Başkanı olan Emin Serdar Kurşun tekrar aday adayı olduğunu açıkladı. 2006 yılında AK Parti’den aday olan Kurşun, Avni Kılıç ile iki dönem MHP’de olan Osmancık Belediyesi’ni partisine kazandırdı. 2009 yılında aday olmayan Kurşun, görevi seçimi kazanan AK Partili Bekir Yazıcı’ya devretmişti. AK Parti Kurşun’un ardından Bekir Yazıcı ve Hamza Karataş ile Osmancık’ta Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştı

2014-2019 yılları arasında Osmancık Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Hamza Karataş da önümüzdeki seçimde yeniden AK Parti’den aday adaylığını açıkladı.

Hamza Karataş, AK Parti İlçe Başkanlığı’nda yaptığı toplantıda “Değerli hemşehrilerim, Osmancık'ın bir evladı olarak, Osmancık'ın bir hizmetkarı olarak, sizlerden biri olarak, AK Parti'den Osmancık Belediye Başkanlığı için aday adayı oldum. Bu kararı alırken, öncelikle Rabbimden niyaz; sonra ailemden, dostlarımdan, arkadaşlarımdan, hemşehrilerimden, teşkilatımızdan destek ve dua isteyerek yola çıktım. Sizlerin teveccühü, desteği ve isteği benim için en büyük motivasyon oldu. Bu yolda, bana güvenen, inanan, destekleyen, dua eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.