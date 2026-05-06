Çorum Belediyesi’nin, geçtiğimiz yıllarda “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” sloganıyla başlattığı Kurban Bağış Sistemi bu yılda hizmete açıldı.

“Online Kurban Bağışı” yapmak isteyen vatandaşlarımız, https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden kurban bağışlarını yapabileceklerdir. Kurban bağışında bulunan vatandaşlarımızın kurbanlıkları, Kurban Bayramının 3. Günü Çorum Belediyesi Halk Et Kombinamızda islami usullere uygun şekilde kesimi yapılacak ve yine Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla da şehrimizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, taze et olarak ulaştırılacaktır.

KURBAN BAĞIŞ

BEDELİ 19.500 TL

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi’nde “Online Kurban Bağışı” uygulamasının bu yılda devam edeceğini duyurdu. Bu yıl kurban bağış bedelinin 19 bin 500 TL olarak belirlendiğini açıklayan Çöplü; “Üç yıldır düzenlediğimiz “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” sloganıyla başlayan kampanyamız, taze et olarak belediyemizin sistemine kayıtlı olan Çorum’daki ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında yerini aldı. Bu hayır işine bizleri vesile kılarak, kampanyamıza katılıp kurban bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize de katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimiz dilerlerse 5 Mayıs Salı Gününden itibaren vekâleten kesilmesini istekleri kurban bağışlarını, https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden başvuruda bulunarak bu hayra ortak olabilirler. Sisteme girdiklerinde kurban bağış adetini, kendi belirledikleri sayıda seçerek, birden fazla kurban bağışında da bulunabilirler. Allah’ım yapmış olduğunuz ve yapacağınız tüm hayırları kabul etsin. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun.” dedi.

“BAĞIŞLAR ÇORUM’DA İHTİYAÇ

SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK”

Lemzi Çöplü, vatandaşların online olarak 5 Mayıs Salı gününden itibaren https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden kurban bağışlarını yapabileceklerini açıkladı.

Başkan Yardımcısı Çöplü, bağışlanan kurbanların bayramın üçüncü günü Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kesileceğini belirterek; kesilen bağış kurbanlıklarının yine aynı gün paylanarak Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla da belediyenin sistemine kayıtlı şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere, geçen yıllarda da olduğu gibi taze et olarak ulaştırılacağını söyledi.

Bağış yapmak için: https://bagis.corum.bel.tr/

Banka Hesap Bilgileri: TR29 0001 2009 3120 0045 0000 11 (Halk Bankası)

Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor ve İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi

NOT : (Banka ödemelerinizde açıklama kısmına, sisteme kayıt olunan “İsim, Soyisim ve TC kimlik numaranızı yazmayı unutmayınız!”)

Detaylı Bilgi İçin: 0552 723 42 42

Muhabir: SELDA FINDIK