Çorum Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Han Sohbetleri serisi önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Han Sohbetleri söyleşilerinin 11. programında Prof. Dr. Oytun Erbaş konuşmacı olarak yer alacak.

“İnsan Aklı Nasıl Çalışır?” başlıklı söyleşide, insan zihninin işleyişi bilimsel bir perspektifle ele alınacak.

Söyleşi, 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 20.00’de Velipaşa Hanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR